Pon Power: van unieke Stage V systemen tot alternatieve brandstoffen 

Caterpillar biedt met haar gecertificeerde EU Stage V-systeem, als enige producent een totaalprogramma aan motoren. Ben Timmerman, binnenvaartspecialist van importeur Pon Power: ‘Het Stage V-systeem is een compleet product met één garantiecertificaat. De voortstuwingsmotor, hulpmotoren, generatorenset(s), de uitlaatgas-nabehandelingsinstallatie, een Diesel Particular Filter (DPF), Selective Catalytic Reduction systeem (SCR), DEF pomp en doseersysteem worden door één managementsysteem aangestuurd. NOx-waardes worden continue gemeten en geoptimaliseerd om binnen de Stage V-limiet te blijven, met een zo laag mogelijk ureumverbruik.’Stage V: een duurzame, toekomstbestendige investering‘Wat de Stage V motoren van Caterpillar zo uniek maakt, is dat deze compatibel zijn met biobrandstoffen, de hele binnenvaart vermogensrange (60 tot en met 1.350 kW) beslaan en in de top scoren van het Emissielabel’, zegt Director Marketing & Technology Joost Schapendonk. ‘Een bestaand schip, dat een CCR 0-motor vervangt voor een Stage V-motor en daarbij overschakelt op biologische brandstof HVO krijgt een A1 label, in plaats van E5.’ Met de tijdelijke subsidieregeling ‘Verduurzaming Binnenvaartschepen’ kunnen binnenvaartschepen 40% tot 60% van hun investering (tot 400.000 euro per schip) voor hermotorisering terugkrijgen. ‘Overstappen op een nieuwe Stage V-verbrandingsmotor, die naar verwachting 30 jaar of 100.000 draaiuren meegaat, is daarom een goede investering in de energietransitie’, vult Timmerman aan.

Vergroenen met biologische brandstoffen De scheepsmotoren van Caterpillar zijn volledig vrijgegeven voor gebruik van de biologische brandstof HVO (Hydrotreaded Vegetable Oil). ‘Wanneer een scheepsmotor voor 100% op HVO draait, dalen de fossiele broeikasgasemissies met 97%’, zegt Timmerman. ‘HVO is duurder dan fossiele gasolie, maar vergt bij een overschakeling geen enkele aanpassing van motor of brandstoftanks. Wanneer een opdrachtgever dit wenst, kan een klant met een Cat scheepsmotor vandaag al overstappen op HVO.’ Volgens Schapendonk draaien diverse Cat motoren wereldwijd al jaren op 100% HVO, net als op alle verhoudingen EN590 en HVO. Schone methanolmotoren in ontwikkeling Groene methanol is net zoals 100% HVO een hernieuwbare brandstof die geen CO2 meer veroorzaakt. Met het oog op de toekomst ontwikkelt Caterpillar daarom ook methanol-motoren. ‘In 2024 moeten de eerste pilotmotoren in het veld staan’, aldus Schapendonk. ‘Caterpillar probeert deze zo eenvoudig mogelijk te houden en test momenteel diverse injectiesystemen om alle voor- en nadelen van de verschillende technieken goed in beeld te krijgen. Denk hierbij aan kosten, emissies, retrofitbaarheid.’ Voor het vergroenen van bestaande motoren ontwikkelt Caterpillar methanol retrofitpakketten. ‘Een retrofit naar methanol is interessant omdat je dankzij een eenvoudige nabehandelingsinstallatie van Caterpillar naar milieulabel A1 stijgt. Je kunt daardoor al snel verduurzamen, zonder te wachten op nieuwbouw’, zegt Timmerman. Pon Power, uw gesprekspartner in de energietransitie Timmerman: ‘Samengevat, kunnen Caterpillar en Pon Power een passende energieoplossing bieden die hen op korte termijn met volle vaart duurzaam vooruit helpt. Van gecertificeerde Cat Stage V motoren, die compatibel zijn met biobrandstoffen, beschikbaar zijn in alle vermogens en in de top scoren van het binnenvaart emissielabel tot scheepsmotoren (vanaf 1990) die zonder aanpassingen geschikt zijn voor HVO tanken tot retrofitpakketten voor het duurzaam upgraden van bestaande motoren.’ Pon Power Ketelweg 20 3356 Papendrecht Tel 078 642 0420 pon-cat.com

Lees hier meer over Stage V

Op de scheepswerf van Dolderman in Dordrecht zijn de nieuwgebouwde tankschepen Moorea, Messina en Cito uitgerust met een volledig af-fabriek EU Stage V gecertificeerd systeem. Lees hier het artikel.