EOC betaalt mee aan abonnementskosten ST Brain Shipping Technology

Bij scheepsongevallen speelt subjectiviteit vaak een grote rol. Voor verzekeraars en experts is het vaak lastig snel een helder beeld te krijgen van wat er precies is gebeurd. ‘Zelfs als er filmopnames zijn, zitten er vaak veel veronderstellingen in het verhaal van bijvoorbeeld de bemanning’, zegt commercieel directeur Ferdy Hoekman van EOC. ‘Een smartbox met harde data kan in zo’n geval sneller een vollediger beeld schetsen.’

Op het Smart Shipping Event van Schuttevaer in Hendrik-Ido-Ambacht kondigde EOC aan dat het de helft van de maandelijkse abonnementskosten van de ST Brain betaalt als leden deze smartbox aanschaffen. ‘Bij een calamiteit vragen wij als EOC nu ook al data op bij de schipper. Dat is soms lastig en tijdrovend. Met de data van van de ST Brain kunnen we snel een incidentrapport opstellen en is de aansprakelijkheid veel sneller duidelijk vast te stellen. Dat scheelt geld en tijd’, schetst Hoekman. ‘En voor de schipper betekent het vooral dat er weer sneller kan worden gevaren.’

Minder schadevaringen

Ook heeft EOC sterk de overtuiging dat schepen en schippers die varen met de ST Brain minder schade maken en veiliger varen vanwege het Collision Detection-systeem dat kan worden toegevoegd. ‘Daarnaast is het voor EOC ook van belang dat wij samen met de schippers vertrouwd raken met dit soort systemen. Het is de toekomst’, zegt Hoekman. De data wordt niet gedeeld met anderen zonder toestemming van de eigenaar.

Richting autonomie

De ST Brain is veel meer dan een voyage data-recorder, vult Remco Pikaart van Shipping Technology aan. ‘Het is eigenlijk de 2.0 versie. Met onze data is direct de context beschikbaar, omdat het bijbehorende dashboard vanuit de cloud draait. Zo worden het marifoonverkeer en de radarbeelden opgenomen, maar ook het motormanagement en de trackpiloot. Onze autonome producten draaien vanaf de smartbox. Het aansturen van het schip gebeurt lokaal, onafhankelijk van een constante internetverbinding. Ons eerste product richting autonomie, de ST Autonomous Lane Assist (trackpiloot) is inmiddels beschikbaar. De camerabeelden van het schip worden ook opgenomen’, vertelt Pikaart. ‘Maar ook bijvoorbeeld de weersomstandigheden, zoals de wind. En de ladingmeters van Sygo zijn eveneens koppelbaar, zodat ook de actuele diepgang van het schip bekend is.’

Het zijn enorme hoeveelheden data die de ST Brain opslaat. Via een eigen 4G-verbinding wordt de data, soms wel 80 GB per maand, naar de servers van Shipping Technology gestuurd. De data wordt eerst lokaal opgeslagen, omdat het internet niet overal goed is.

Vanaf de wal kan er ook te allen tijde worden meegekeken naar het data-dashboard. ‘Op sommige schepen is deze informatie ook toegankelijk voor de bemanning. Het dashboard laat onder meer zien wat het brandstofverbruik is, maar ook de diepgang en de minst gepeilde diepte’, zegt Pikaart.

Emissiemodule

ST Brain bevat, naast allerlei reisrapportages, ook een emissiemodule. ‘De sector was zoekende: hoe kunnen we emissies laten zien aan onze rederij en verladers? Nu heb je met een druk op de knop een volledige rapportage van alle emissies van het schip, niet alleen van de hoofdmotoren’, zegt Pikaart.

