Schepen aan de wal moeten aan de stekker

In Rotterdam gebruiken schepen steeds vaker (groene) walstroom in plaats van energie van draaiende dieselgeneratoren. Een goede ontwikkeling, zeggen Caroline Nagtegaal-van Doorn, Jeannette Baljeu en Dieke van Groningen. Meer walstroom is een Europese ambitie, waarmee in alle havensteden meer vaart zou moeten worden gemaakt.