Hartel Shipping bestelt drie dieselelektrische coasters

De 89,42 meter lange en 13,20 meter brede coasters (3800 dwt) krijgen een ontwerp van Conoship. De schepen hebben ruimte voor 5530 kubieke meter lading. Vanwege de steeds groter wordende focus op duurzaamheid, koos Hartel Shipping voor dieselelektrische voortstuwing. De frequentiegeregelde, dieselelektrische aandrijflijn regelt het toerental van de schroef op basis van variabelen als beladingsgraad, waterstand en vaarroute, wat resulteert in een brandstofbesparing tot 35% en aanzienlijk minder uitstoot.

Verdere energiebesparingen worden gerealiseerd door de installatie van een VentiFoil-systeem, waarmee een extra 8% tot 12% brandstofbesparing wordt gerealiseerd.

Hartel Shipping

Hartel Shipping & Chartering is in december 1990 opgericht door John Hartman en John Brobbel. Momenteel exploiteert Hartel vijf moderne coasters die voornamelijk projectmaterialen vervoeren voor grote ingenieursbureaus en projectexpediteurs. Hartman ging in 2008 met pensioen en de onderneming is nu volledig in handen van Brobbel.

Terugkeer

Voor Holland Shipyards markeert de opdracht de terugkeer in de shortsea-markt. Nu is de scheepsbouwer nog vooral actief in ferry’s, binnenvaartschepen en werkboten. Overigens werd eerder al bekend dat de scheepsbouwer ook twee dieselelektrische coasters gaat bouwen voor De Bock Maritiem.

