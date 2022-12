‘Exploitatie wordt over 10 jaar moeilijk’

Werken in de binnenvaart begon voor Daan Roos (19) toen zijn oom vijf jaar geleden een vakantiebaantje voor hem regelde op de cementtanker Sofie. Hij was altijd al gefascineerd door varen. Nu is hij schipper op de cementtanker Renske. ‘Ik denk dat de Renske over 10 jaar niet meer te exploiteren is.’

Roos doelt op de overgangsbepalingen van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR), die op termijn eisen dat ook oudere schepen voldoen aan de modernste technische eisen. ‘Als je moet voldoen aan al die eisen, dan moet je op de Renske eigenlijk de hele woning vervangen. En hoe krijg je bredere gangboorden? Voor schepen tot 1500 ton is de exploitatie door de regelgeving dan niet meer rendabel.’

De jonge schipper zegt dit naar aanleiding van zijn wens ooit een eigen schip te kopen. Gezien bovenstaande zijn volgens hem de vooruitzichten voor een betaalbaar schip niet rooskleurig.

Specialistisch werk

Maar dat is toekomstmuziek. Voorlopig heeft hij een boeiend bestaan op de kleine cementtanker. ‘Het lossen van zo’n schip is echt wel een dingetje, het is heel specialistisch werk. In West-Europa varen misschien 50 cementtankers, dus weten hooguit 100 mensen hoe zo’n systeem precies werkt’, vertelt Roos op maandagmorgen aan boord van de Renske. Het schip ligt bij de betoncentrale in Gorinchem, een van de vaste losplekken, naast Nieuwegein, Enkhuizen en Deventer. Soms vaart de Renske naar Franeker of Delft.

Laden gebeurt vrijwel altijd in Neuss, speciaal daarvoor komt een aflosschipper aan boord van de Renske. Roos heeft nog geen Rijnpatent. Al heeft hij al wel voldoende vaartijd opgebouwd tijdens de reizen op de cementtanker Isabel, die altijd tussen Karlstadt en Mannheim vaart. Drie weken geleden werd hij eerste schipper op de Renske.

Personeelstekort

Daan verhuisde op twaalfjarige leeftijd van Terschelling naar het internaat in Harlingen, om de VMBO maritieme opleiding te volgen. Zo raakte hij al vroeg gewend aan vaak van huis zijn. Nu probeert hij eenmaal per maand naar huis te reizen en brengt hij zijn vakanties door op het Waddeneiland. Door personeelstekort lukte het niet meer om week-op-week-af te varen en is hij vrijwel altijd van zondagavond tot vrijdagavond aan boord. Het weekend brengt hij door bij zijn vriendin die aan de Lekdijk woont. Soms gaat hij naar zijn zus in Leeuwarden, waar hij een eigen kamer heeft. ‘Op Terschelling groei je vooral op met de zeevaart. Het lijkt leuk om naar Amerika te varen, maar in de binnenvaart ben je actiever aan het varen in plaats van in een rechte lijn op zee.’

Bankwerken en motoren

Vanaf 2017 was ik voor alle stages en in de vakantie aan boord bij schipper Jasper Kleine, eerst op de Sofie, maar later ook op de Isabel. Varen trok mij altijd al, het voelt als een soort van vrijheid. Kijk eens naar het uitzicht hier vanuit de stuurhut. Toen ik klaar was in Harlingen ben ik naar de MBO-opleiding op het STC gegaan. Daar leer je veel, maar ook veel dingen niet, zoals de meer technische kant. Zo hadden we in Harlingen lessen in bankwerken en motoren. Op de kapiteinsopleiding van het STC kreeg ik dat vak niet meer. Gelukkig heb ik veel van Jasper Kleine geleerd. Ook van monteurs kun je veel leren.’

Containervaart

Tijdens zijn vijf jaren in de binnenvaart maakte hij twee maanden een uitstapje naar de containervaart en voer vast van Rotterdam naar Hengelo. ‘Maar daar werd ik niet warm van. Ik heb toch liever wat meer afwisseling. Werken op een cementtanker heeft een slecht imago, na het laden moet je altijd boenen en dat is een van de grootste nadelen. En stiekem moet je best hard varen. Maar ik vind vooral die technische kant erg leuk. Je kunt alles bedienen vanuit de stuurhut en hoeft niet buiten in de kou te staan. Je hebt op een cementtanker alle voordelen van een tanker, maar niet de nadelen, zoals werken met gevaarlijke stoffen. Je hoeft ook nooit de tanks in.’

Gejaagdheid

Daan Roos verblijft met de wisselende aflosschipper altijd achterop. De woning voorop wordt alleen gebruikt voor opslag. ‘Er zijn wel plannen om de woning weer in gebruik te nemen. Maar dan moet er eerst water naartoe voor de badkamer. Misschien kun je dan met een Filipijnse matroos gaan varen. Die leven zo anders, dan kun je echt niet op elkaars lip zitten.’

Graag zou Roos nog eens een tijdje op de Main varen, of een reis maken naar Karlstad, vooral vanwege de bergen, het bos en het groen. Op de vraag naar de minder leuke kanten noemt hij het ‘eeuwige nachtwerk’. ‘De druk die je altijd voelt, om alles snel te regelen. Nog even een reisje doen, je bent eigenlijk altijd aan het jagen. Kun je snel de sluis in, hoe is het op de losplek? Staat er voldoende druk op de slang? Dat geeft soms wel een adrenaline-kick. Toch vind ik daarom het varen met containers niet leuk, daar heb je dat gejaag nog meer.’

Scheepsgegevens

Scheepsnaam: Renske

Tonnage: 649

Afmetingen: 55 x 7,25 meter

Bouwjaar: 1960

Thuishaven: Woudsend

Eigenaar: Kleine-De Jong

Schipper: Daan Roos

