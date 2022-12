CCR en Moezelcommissie verlengen samenwerking

De samenwerking richt zich op de economische monitoring van de binnenvaart, regelgeving en het in gebruik nemen van River Information Services (RIS) op de Rijn en Moezel.

Het is de derde keer dat beide commissies de samenwerking met een handtekening bekrachtigen. Dat gebeurde voor het eerst in 2008, daarna in 2014 en nu acht jaar later opnieuw.

Voorzitter van de Moezelcommissie, Phillipe Voiry, zette zijn handtekening tijdens de plenaire vergadering van de commissie op 30 november 2022. De Nederlandse secretaris-generaal van de CCR, Lucia Luijten, deed dat op 8 december in Straatsburg.

