Spectaculair startsignaal voor nieuwbouw Maritieme Academie Harlingen

Het huidige pand van de onderwijsinstelling is ingericht op 110 studenten en leerlingen en er is ruimte voor groei, maar het gebouw is voor de doeleinden van de academie gedateerd en niet erg praktisch ingericht. Bovendien wil men het allemaal graag wat duurzamer hebben dan het nu is. Dat heeft de Maritieme Academie samen met Friso Bouwgroep, Lindhorst huisvestingsadviseurs, Penta Architekten, Meijer en Joustra, Noorman bouw- en milieuadvies, Strakks ingenieurs en Adonin vertaald in een nieuw ontwerp.

Restaurant en terras

Als dat straks is gerealiseerd, staat er een gebouw met 150 slaapplaatsen en recreatiezalen met woonkamers en keukens. Op de benedenverdieping komt een groot restaurant met kiosk, waar de dagelijkse maaltijden worden gegeten. Buiten het restaurant wordt een groot terras aan het water aangelegd waar de studenten en leerlingen kunnen ontspannen. Het pand zal volledig elektrisch worden verwarmd met behulp van zo’n 1000 zonnepanelen op het dak. Vanaf halverwege het schooljaar 2023-2024 kunnen de eerste mensen in het gebouw worden gehuisvest.

‘Prachtig project’

De bouw begon enkele dagen geleden dus met leerlingen Finley (16) en Ryan (15) die het anker op zijn plaats wisten te tillen. VMBO Maritiem & Techniek-leerlingen Shania (12) en Jens (12) en Nova College-studenten Mauro (17) en Wouter (17) staken vervolgens hun fakkels af bij wijze van startsignaal. ‘Een prachtig project, met naar verwachting een nog mooier eindresultaat waar we met elkaar erg naar uitkijken’, aldus directeur Arjen Mintjes.

