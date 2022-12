Maatwerk centraal bij aan- en verkoopbegeleiding Concordia Damen Shipbrokers 

Scheepsmakelaars in de binnenvaart beleven drukke tijden en dat geldt ook voor Concordia Damen Shipbrokers uit Werkendam. Het bedrijf is al jaren een vertrouwde naam in scheepsbouw en -ontwerp en als transporteur. Van die kennis en kunde profiteert ook de scheepsmakelaardijtak van Concordia Damen. Dat vertaalde zich de afgelopen jaren in een toenemend aantal verkoopdeals, mede dankzij het maatwerk dat Concordia Damen levert bij de begeleiding van aan- en verkoop.

Concordia Damen heeft momenteel online zo’n 100 schepen te koop staan, waarvan een deel onder voorbehoud is verkocht. Voornamelijk motorvrachtschepen, maar ook koppelverbanden, duwboten, duwbakken, pontons en motortankschepen. De prijsklasse varieert van enkele tonnen tot enkele miljoenen. De scheepsmakelaar begeleidt kopers en verkopers bij het gehele aan- en verkoopproces, vertelt scheepsmakelaar Paul Cornet. Dat begint vaak met een oriënterend gesprek met de verkopende partij voor het uitwisselen van wensen en eisen. Op basis daarvan wordt een advies gegeven over prijsbepaling en het eventueel vastleggen daarvan, en het vervolgtraject in het geval van verkoop. Ook bezichtigingen, keuringen, onderhandelingen, het opstellen van contracten en de vastlegging en verdere afhandeling van een overeenkomst worden door Concordia Damen desgewenst in goede banen geleid. Cornet: ‘Onze toegevoegde waarde zit in onze jarenlange ervaring in de scheepsmakelaardij, het zeer uitgebreide netwerk dat we zowel voor binnen als buiten Europa hebben opgebouwd en de mogelijkheden tot financieren met Bestevaer Capital Funding. Daardoor zijn we goed in staat om kopers en verkopers bij elkaar te brengen en dat proces op een goede manier te begeleiden. Dat vraagt elke keer weer een andere benadering. Maatwerk leveren, daar zijn we goed in. Het bij elkaar brengen van de juiste mensen en er voor zorgen dat zowel kopers als verkopers achteraf tevreden zijn.’

Het aantal deals dat door Concordia Damen Shipbrokers werd begeleid nam de laatste jaren dan ook toe, zag Cornet. In 2015 waren er 24 overeenkomsten, in 2018 waren dit er 57 en in 2022 gaat een record behaald worden van ongeveer 75 schepen. De scheepsmakelaar is nog op zoek naar binnenvaartschepen voor de verkoop. ‘Van 85 tot 135 meter is er veel vraag, al doen de koppelverbanden het dit jaar ook vreselijk goed. Vrijblijvend contact opnemen daarover kan altijd, we horen dat uiteraard heel graag.’ Het team scheepsmakelaars van Concordia Damen is bovendien recent uitgebreid. Behalve de Nederlandse markt werd met een Engels- en Duitssprekend team altijd al een breed palet aan klanten binnen en buiten Europa bediend. Met de toevoeging van de Franssprekende Steven Peleman aan het team is het de bedoeling dat Concordia Damen daarnaast ook steviger voet aan de grond gaat krijgen op de binnenvaartmarkt in België en Frankrijk.

BesteVaer Capital Funding

De scheepsmakelaars van Concordia Damen Shipbrokers merkten dat de bekende financieringsinstellingen steeds verder van de ondernemer gingen staan. Daarom is vorig jaar een kapitaalfonds opgezet, BesteVaer Capital Funding. Ook daar doet Concordia Damen waar het goed in is: het bij elkaar brengen van vraag en aanbod, van kapitaal in dit geval. Waar schippers de financiering met behulp van de bank en informele financiers soms niet helemaal rond krijgen, zijn er namelijk ook oud-schippers en anderen binnen en buiten de scheepvaart te vinden die op zoek zijn naar investeringsmogelijkheden. ‘Het is dus eigenlijk een vorm van private equity’, legt Paul Cornet uit. ‘We zijn er nog maar relatief kortgeleden mee begonnen, maar zien al dat het zeker voorziet in een behoefte. Voor sommige kopers is het anders lastig om hun financiering rond te krijgen, terwijl er best kapitaal beschikbaar is. Een stuk financiering via BesteVaer Capital Funding kan dan soms net het verschil maken.’ Concordia Damen heeft daarom op haar website ook een businessplan- en financieringsaanvraagtool ontwikkeld, om klanten op geheel vrijblijvende basis de mogelijkheid te bieden een bedrijfsplan op maat te laten berekenen voor een binnenvaartschip uit de voorraaddatabase van het bedrijf. Het plan dat daaruit voorkomt is specifiek bedoeld als eerste beoordeling van de financiering van een schip. Daarin zijn een geprognosticeerde cashflow inclusief het Nederlandse belastingsysteem, afschrijvingen en nog veel meer opgenomen. Indien de geïnteresseerde niet zijn netto-omzet invult wordt er een gemiddelde omzet op basis van de markt 2021 en 2022 aangehouden. Als niet aan alle financieringsbehoeften van de banken wordt voldaan, verschaft de Business Plan Tool informatie over aanvullende financieringsopties die door BesteVaer Capital Funding kunnen worden verstrekt.

