Cherdy vervoert 500.000 ton cellulose naar Halluin: ‘Elke boom op het traject heeft zijn eigen naam gekregen’

Honderden reizen

Bevrachter Aqua-Navis/NPRC heeft schipper Patrick Marnef donderdag 15 december in het zonnetje gezet. Marnef vervoerde met de Cherdy tot nu toe 500.000 ton cellulose tussen Vlissingen en Halluin op de Frans-Belgische grens. ‘Saai is het zeker niet. In al die jaren dat we dit traject bevaren, kennen we ondertussen zelfs het aantal bomen langs het water en elke boom heeft zijn eigen naam gekregen.’