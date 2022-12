Over de levens van schepen en mensen

Kornelis Bootsman (1882-1956) uit Delfzijl, zoon van een turfschipper, was al op heel jonge leeftijd gaan varen en wilde, evenals zijn vader en broers, een eigen schip. Bij Scheepswerf Wed. Ype de Jong in het Groningse Ruischerbrug aan het Damsterdiep liep voor rekening van de weduwe J. Smedema in Groningen een 130 tons koftjalk van stapel. Op 14 augustus 1911 mocht Kornelis Bootsman zich eigenaar noemen.

De tjalk mat 99 brt, 60 nrt, was 26,13 meter lang, 5,26 meter breed en had een diepgang van 2,08 meter. Bootsman bracht het schip als Zes Broeders in de vaart. De naam verwees naar de broers Willem, Mattheus, Frans, Jan, Jelte en Kornelis Bootsman.

Kornelis trouwde in 1912 met de in Farmsum geboren Johanna Wildeman, dochter van schipper/buitenvaarder Tonnis Wildeman en Harmke Vos, die de in 1904 bij Scheepswerf Niestern & Zn. in Delfzijl gebouwde tjalk Johanna Thallegiena (125 dwt) bevoeren.

Kornelis en Johanna kregen zeven kinderen: Willem (1912), Tonnis (1914), Frans (1917), Harmke (1919), Hiltje (1921), Kornelis (1924) en Jelte (1929). Ook dit nageslacht zette het varensberoep van hun ouders voort en berederde eigen coasters.

Motorisering

Na 13 jaar te hebben gezeild, waarbij wind, stroom en goed zicht de snelheid van de reis bepaalden, werd in augustus 1924 een Brons tweetakt gloeikopmotor van 50 pk ingebouwd in de Zes Broeders.

Bijna zes jaar later, op 21 februari 1930, verkocht Bootsman de Zes Broeders aan plaatsgenoot Jacob Oorburg, die haar Electra doopte. Maar amper vier dagen later gingen de eigendomspapieren al over in handen van Klaas Beck in Groningen, die haar zonder naamswijziging in bevrachting gaf bij E. Wagenborg’s Scheepvaart- & Expeditiebedrijf NV in Delfzijl. Beck op zijn beurt verkocht het schip vier jaar later aan Herwig de Boer uit Delfzijl die haar hernoemde in Riebo.

Noodbewoning

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de tjalk door de Duitse bezetters geconfisceerd. Pas in november 1946 kon De Boer weer over zijn schip beschikken. Hij verkocht haar op 30 januari 1948 aan de NV Overschiesche Land- & Tuinbouw Mij. in Overschie, die op 1 april 1949 de nieuwe naam Oltem op de boeg liet aanbrengen.

Vanwege woningnood in de Maasstad kwam een scheepsbevrachter van het Rotterdamse bijkantoor van Wagenborg met zijn gezin op de tjalk te wonen. Het schip lag in die periode voor de wal bij Scheepswerf Boele. Reden voor deze noodgedwongen behuizing was, dat het jonge gezin niet meer in het achterkamertje wilde wonen dat bij een vrijgezelle dame van lichte zeden werd gehuurd. Dat gaf namelijk problemen. Meer dan eens werden de jongelui met naar vertier zoekende clientèle geconfronteerd. Werktijden van zes uur ’s ochtend tot laat in de avond waren destijds eerder regel dan uitzondering bij Wagenborg Rotterdam en om verschoond te blijven van ongewenst bezoek, barricadeerde de jonge echtgenote de voordeur met een tafel als haar eega naar kantoor ging.

De oude koftjalk bood uitkomst. Het schip was, gezien de onzekere tijden in de naoorlogse jaren, ingericht als vluchtschip. Het ruim was door een vleesfabrikant volgezet met koelkasten die binnen de kortste keren gevuld konden worden met vlees en zuivelproducten, mocht dat nodig zijn.

Uit het register

Op 4 oktober 1954 volgde andermaal een eigenaars- en naamwisseling en liet de nieuwe eigenaar, NV Rotterdamse Agentuur, Commissie- en Goederenhandel Unitas, die het schip de naam Malzwin gaf, haar uit het zeeschepenregister halen.

Als de NV A. J. Prins & Zn in Sliedrecht op 19 februari 1959 over de eigendomspapieren beschikt, wordt het dan 50 jaar oude schip verbouwd tot drijvend kantoor. Vanaf beginjaren ’70 doet de tjalk onder de naam Niewerk dienst als kantoor en logementsschip in Hooksiel bij Wilhelmshaven op de Jade.

Schaalvergroting

Terug naar Kornelis en Johanna Bootsman. Die namen in 1930 de Neeltje van Jacob Oorburg uit Groningen over. Deze 235 tons coaster (31,16 x 6,25 x 2,36 meter) was twee jaar eerder van stapel gelopen bij de Noord-Nederlandse Scheepswerven in Groningen.

De naam Neeltje stond Bootsman schijnbaar wel aan, want het duurde tot het voorjaar van 1934 voordat hij tot naamswijziging overging. ‘Het schip werd hernoemd in Wilbo’, vertelt zoon Kornelis (Kees) Bootsman. ‘Dat was een samenstelling van de namen Wildeman, de achternaam van onze moeder, en Bootsman. Reden voor de naamswijziging was dat vader steeds werd gevraagd werd hoe het met Neeltje ging, terwijl onze moeder toch echt Johanna heette.’

Verzegelde wc

In vaste bevrachting bij Wagenborg in Delfzijl werd met de Wilbo veel met stenen gevaren vanaf de Rupel in België naar Kingston, boven aan de Theems, hemelsbreed zo’n 16 kilometer zuidwestelijk van Londen. Om deze bestemming te bereiken moest je door de Teddington Lock.

De bureaucratie aldaar schreef voor dat de sluismeester de wc aan boord moest verzegelen met een lakzegel. De Britten bang waren voor watervervuiling. Het water binnen de sluis was zo helder, dat je de vissen zag zwemmen. Ook het schoonmaken van het schip was absoluut verboden. Om je behoefte te doen werd op de koekoek, vóór op de bak, een emmer (een zogenoemde beer) gezet.

Kees Bootsman: ‘Het manvolk aan boord, en ook wij als kinderen, hadden daar weinig moeite mee. Voor onze moeder, een vrouw van 216 pond, gaf dit de nodige problemen.’

Maar de sluismeester werd omgekocht met een fles oude klare, waarna hij alleen het deksel van de wc-bril verzegelde en de stenen pot speciaal voor haar gebruiksklaar kon blijven. Het gemak voor moeke Bootsman was hiermee, ook voor de volgende bezoeken aan deze Engelse havenplaats, veelal verzekerd.

Ondergang

Nadat Kornelis Bootsman de Wilbo op 27 maart 1941 had verkocht aan Roelf de Haan in Nieuw-Scheemda verdween het coastertje ook uit de bevrachting bij Wagenborg. Anderhalf jaar later werd zij door de Duitsers in beslag genomen en verbouwd tot Netztender. Slechts enkele dagen voor kerst 1944 werd de NT-6, zoals het schip door de Kriegsmarine in Kiel was hernoemd, tijdens een luchtaanval nabij Gotenhafen (Gdynia) tot zinken gebracht. Vier jaar later werd het wrak gelicht.

