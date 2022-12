Vrachten supertankers en FSRU’s naar diepte- en hoogtepunt

Hoezeer charterprijzen voor tankers worden beïnvloed door mededelingen van de Opec en de sancties tegen Rusland werd eerder deze maand erg duidelijk. In de week nadat de Opec-landen aankondigden de productie niet te verhogen en Europa Russische olie in de ban deed, kelderde de vrachtprijs voor olietankers onmiddellijk.

Nadat eerder dit jaar, kort na de inval van Rusland in Oekraïne de tarieven voor supertankers op recordhoogte hadden gestaan, daalde de prijs nu naar 38.000 dollar per dag voor tankers met een capaciteit van twee miljoen vaten, meldt Bloomberg. Dat was 60% minder dan enkele weken eerder.

In het voorjaar werd voor een reis van het Midden-Oosten naar China nog 180.000 dollar per dag betaald. Het tarief voor supertankers die als drijvende opslag werden gebruikt was in dezelfde tijd 120.000 dollar.

Volgens Bloomberg betekenen de lager vrachtprijzen wel dat raffinaderijen olie van verder weg halen. Genoemd wordt een ongebruikelijke transactie van een Koreaanse raffinaderij die voor het eerst een order plaatste voor twee miljoen vaten ruwe olie uit de Verenigde Staten.

LNG FSRU

Volkomen andersom is de situatie bij de Floating Storage Regasification Units (FSRU), de drijvende installaties om vloeibaar gas weer gasvormig te maken. Van de 48 installaties wereldwijd zijn er nog zes beschikbaar. Voor de overige zijn lange termijn chartercontracten afgesloten. Volgens de wereldwijde denktank Ember zijn er binnen de EU plannen voor de bestelling van nog eens 19 FSRU’s voor een totaalbedrag van 9,5 miljard dollar. De Koreaanse scheepsbouw wordt daarin een groot aandeel toegedicht.

Volgens de krant Joong Ang Daily hebben de Zuid-Koreaanse scheepsbouwers, ondanks het wegvallen van Russische orders, in de eerste drie kwartalen van 2022 voor 11 miljoen ton aan orders geboekt. Dat is 46% meer dan in dezelfde periode een jaar geleden. De Koreaanse regering wil dat de Koreaanse werven in 2030 goed zijn voor 75% van alle scheepsnieuwbouw in de wereld. Om dat te bereiken moeten de visumregels fors worden versoepeld, want de sector kampt met een groot personeelstekort.

Intussen zijn de charterprijzen voor de installaties zo hoog opgelopen, tot $200.000 per dag, dat sommige kleine en armlastige landen ze niet meer kunnen betalen. Eigenaren halen ze, zo gauw het contract dat toelaat, daar weg om ze naar Europa te verschepen. Het Texaanse Excelerate Energy stuurt drie installaties naar Europa; voor een daarvan is met de Duitse regering een contract voor vijf jaar afgesloten. En bij Hyundai Heavy Industries in Zuid Korea werd een FSRU besteld met een laadvermogen van 170.000 m3 en een capaciteit om ruim 28 miljoen m3 gas per dag te produceren.

Intussen wordt nog steeds voldoende LNG aangevoerd. Kortgeleden lagen volgens Marine Traffic 60 tankers in Europa te wachten totdat ze gelost konden worden. De gasreservoirs in Europa waren op dat moment 90% vol. Europa heeft inmiddels China verdrongen als grootste afnemer van gas uit de VS. Van het geëxporteerde gas komt 65% naar Europa. China neemt intussen 30% meer gas uit Rusland af.

