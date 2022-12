Huissens familiebedrijf Schraven BV biedt service over de hele wereld

Flexibiliteit

Schraven werd in 1980 als eenmansbedrijf gestart door vader Wim, in een kleine botenhal aan het industrieterrein Looveer in Huissen. Al snel kwam er een werknemer bij en in de loop van de jaren werd het maritieme bedrijf steeds verder ontwikkeld tot de specialist voor de maritieme sector die het nu is. Het bedrijf draagt zorg voor alle componenten van scheepsaandrijving; roerpropellers, pomp-jets en boegschroeven van elk merk en formaat en complete navigatorsets en besturingssystemen. Schraven is gespecialiseerd in de reparatie van roerpropellers van verschillende merken, zoals Schottel, Jastram, Rolls-Royce, Aquamaster en ZF (HRP). Daarnaast helpt het bedrijf rederijen en andere klanten om hun besturingssystemen up-to-date te houden en worden er complete besturingssystemen gebouwd. Het Huissense bedrijf ontwikkelde ook zelf een wegafhankelijk besturingssysteem. Op een terrein van zo’n 35.000 vierkante meter verderop in de Gelderse plaats Bemmel wordt met Schraven Trading BV bovendien van alles verkocht dat van pas kan komen in de maritieme sector: generatoren, hydraulische lieren, werkboten, veerponten, patrouilleboten, boegschroeven, koppelpontons, navigatorsets, roerpropellers, koppelingen, grondverzetmachines, heftrucks en meer.

Inmiddels heeft met Arnout, Guus en Nelke Schraven de tweede generatie de leiding overgenomen en bestaat het bedrijf uit zo’n 35 werknemers. ‘Dat vinden we ook een prettige omvang, dan blijven de lijnen kort’, vertelt Nelke Schraven. ‘Vooral voor de klant is dat prettig. Dan weten mensen waar ze terecht kunnen en wij weten van onze klanten welke merken, soorten en typen scheepsaandrijving zij voeren. Daar zit wel onze kracht, we willen de organisatie flexibel en de lijnen met onze klanten kort houden. Het resultaat daarvan is dat we aan een half woord genoeg hebben en snel kunnen schakelen.’ Belangrijk, want de monteurs van Schraven gaan de hele wereld over om klanten uit de brand te helpen. ‘Het komt natuurlijk op allerlei plekken op de wereld voor dat schepen vastlopen of tegen andere technische problemen aanlopen en dan moeten wij daar op af. We schepen de onderdelen dan allemaal in, of die worden ingevlogen. En wij komen daar dan achteraan met onze technische mensen.’

Een andere kracht van Schraven is volgens Nelke dat het bedrijf probeert zo min mogelijk afhankelijk te zijn van toeleveranciers door veel in-house te fabriceren. ‘Daarom hebben we ons machinepark ook zo ingedeeld dat we gelijk actie kunnen ondernemen als de nood aan de man is. Zo hebben we de beschikking over een eigen verspaningsafdeling. Dat maakt het mogelijk om, met behulp van een grote CNC-gestuurde kotterbank en diverse draai- en freesmachines, bijna iedere bewerking zelf uit te voeren.’ Maar ook bijvoorbeeld op het gebied van hydrauliek en ontwerp heeft het bedrijf veel kennis in huis. Dat alles wordt uitgevoerd vanuit een eigen werkplaats van 12.000 vierkante meter op een bedrijventerrein aan de Nederrijn, met een dusdanige kraancapaciteit dat geen enkele aandrijving te groot is. Bijna alle componenten liggen er bovendien op voorraad, van tandwielen en lagers tot schroefaskeerringen en meer.

Navigatorsets

Klanten kunnen bij Schraven ook terecht voor zowel nieuwe als gebruikte navigatorsets van hoogwaardige kwaliteit. Op de motor na bouwt Schraven desgewenst zelf navigatorsets op maat. Wat de motor betreft kiest een klant zelf het merk en type, ‘daar houden wij dan zoveel mogelijk rekening mee. We gaan mee in de wensen van de klant en bouwen daar omheen. We denken zoveel mogelijk mee en op basis daarvan gaan we ontwikkelen. Dat we die navigatorsets zo custom-made bouwen is wel uniek, dat wordt niet of nauwelijks meer op die manier gedaan’, vertelt Nelke. Door de lange levensduur van schepen en een sterk ontwikkeld voortstuwingsconcept van de laatste decennia, signaleert Schraven BV dat navigatorsets uit seriebouw niet altijd volstaan. ‘Flexibele navigatorsets bieden maatwerk op alle fronten en daarmee nemen we een uitzonderlijke positie in. Niet alleen spelen we in op alle wensen en eisen op het gebied van vaarsnelheid, positionering, diepgang, wendbaarheid, vermogen en geluidsniveau. Ook in de opbouw van de unit bieden we meer flexibiliteit en zijn niet gebonden aan standaard maatvoeringen.’

Voor meer informatie en contact: www.schravenbv.com