Waterbouwers zoeken samenwerking voor uitstootvrij baggeren

ZEDhub

Emissieloos baggeren in 2030. Dat is het doel van het project ZEDhub (Zero Emission Dredging) dat zo’n twee jaar geleden werd opgezet door Van Oord, Boskalis, IHC en Damen in samenwerking met Deal Drecht Cities en Dordrecht Academy. Omdat die vier grote spelers als eerste instapten, is het volgens Arjen de Jong van ZEDhub voor andere partijen interessanter om mee te doen. ‘Samenwerken en kennisdelen is essentieel, want er moeten echt grote stappen worden gezet.’