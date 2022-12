Vijf kwartalen op rij dubbele groeicijfers voor binnenvaart

De binnenvaart heeft in het derde kwartaal van 2022 zijn omzet in het binnenlands vervoer met 47,5% zien stijgen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Vervoer over water liet daarmee de grootste groei zien binnen de hele transportsector, samen met de luchtvaart.

Dat blijkt uit de jongste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat aangeeft dat de omzet van vervoer over water voor het zesde kwartaal op rij is gegroeid. De laatste vijf kwartalen was dat zelfs met dubbele cijfers. Sinds het tweede kwartaal van 2021 zit de omzet in de lift, met achtereenvolgens deze groeipercentages: 6,2%, 19,2%, 32,3%, 28,6%, 44,7% en 47,5%. Overigens lieten alle deelsectoren binnen het Nederlandse transport groeicijfers zien in het derde kwartaal. Het omzetniveau is inmiddels dat van het laatste jaar vóór corona (2019) gepasseerd.

Nooit eerder zoveel vacatures

Voor het vierde en laatste kwartaal van 2022 verwacht ongeveer de helft van de transportondernemers dat de omzet gelijk zal blijven. Circa 30% rekent op groei en een kleine 20% op krimp. Punten van zorg zijn er ook: het aantal faillissementen in de transportsector nam in het derde kwartaal toe en in de hele bedrijfstak staan er nu zo’n 22.000 vacatures open. Dat zijn er ongeveer 5000 meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Sterker nog: sinds het CBS deze cijfers in 1997 begon bij te houden waren er niet zoveel openstaande vacatures in de bedrijfstak.

