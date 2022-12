Containertarieven in 2022 compleet ingestort

'Schokkend'

Nadat containerrederijen de afgelopen tijd enorme winsten maakten, zijn de prijzen dit jaar volledig ingestort. Oorzaak is de dalende export vanuit het Verre Oosten door minder vraag naar producten in zowel de Verenigde Staten als in Europa. Hoe schokkend de daling is wordt duidelijk uit de cijfers van het boekings- en betalingsplatformen Freightos en Container Xchange.