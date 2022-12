‘Ministerie stimuleert geautomatiseerde vaart op alle fronten’

‘We zijn nu bezig met aanpassing van de regelgeving om kleine schepen onbemand te laten varen en de schippers op de wal of in het controlecentrum te krijgen. Ook willen we bemanning aan boord van grotere schepen reduceren.’ Dat zei strategisch adviseur Patrick Potgraven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 1 december op het Smart Shipping Event in Hendrik Ido Ambacht.

Het ministerie richt zich nadrukkelijk op het accommoderen van verregaand geautomatiseerde vaart op zee- en binnenwateren, betoogde Potgraven. Daarvoor zijn verschillende redenen. ‘Het draait om verduurzaming en vergroting van de veiligheid en concurrentiekracht van de sector.’

De focus ligt hierbij op vier sectoren: deepsea, shortsea, veren en binnenvaart. ‘We zien een aantal trends in de binnenvaart. De vier V’s: vergroenen, vergroten, verenigen en vergrijzen. En tegelijkertijd wil de Europese Unie dat we 25% meer over water gaan vervoeren. Dat betekent 25% meer mensen, en die zijn nu al lastig te vinden. Je ziet veel mensen op hoge leeftijd nog in de stuurhut. Smart shipping kan het personeelstekort helpen beperken.’

Het ministerie is ooit begonnen met de Smart Shipping-challenge. ‘Daar is bijvoorbeeld Shipping Technology uit voortgekomen. Daarna hebben we Smash! opgezet. En nu hebben we het IenW-programma Smart Shipping. Daarin doen we alles wat we kunnen om deze trend te faciliteren. Let wel, de markt moet het zelf doen, maar wij zorgen voor de randvoorwaarden.’

Ontwikkeling en beleid

‘Je hebt beleid nodig. Daarbij denken we na over hoe we de drie doelen – duurzaamheid, veiligheid en concurrentiekracht – kunnen bereiken. Hoe kunnen wij helpen? Welke rol speelt de druk op de arbeidsmarkt? Met ons beleid proberen we het werk aantrekkelijker en minder arbeidsintensief te maken, zodat we met de beroepsbevolking die we hebben die extra 25% kunnen opvangen.’

Regelgeving

‘In 2018, 2019 is het ministerie begonnen met het uitgeven van experimenteertoestemming voor geautomatiseerde vaart. Dat is op kleine schaal en onder voorwaarden. ‘Met kleine, onbemand varende schepen op de binnenwateren moet er nu nog steeds een schipper aan boord zijn.’

Wateren die vallen onder de regelgeving van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) zijn moeilijker om op te experimenteren. Niet alleen voor experimenten met geautomatiseerd varen, maar ook met hedendaagse trackpilots. ‘De CCR is al 10 jaar bezig met de wet- en regelgeving rondom trackpilots. Wij zijn bezig gegaan met fabrikanten van trackpilots om zo industriestandaarden op te stellen.’

Infrastructuur

Het onderzoek dat het ministerie heeft gedaan naar de infrastructuur die nodig is voor geautomatiseerde vaart, is volgens Potgraven ‘een beetje mislukt’. ‘Je moet namelijk eerst weten wat er aankomt, voordat je weet wat je moet hebben. Wij kunnen in onze ivoren toren niet verzinnen wat er aankomt.’

Rondom de dienstverlening en handhaving zijn ook veel vragen. ‘Als iemand niet aan boord is, hoe bekeur je hem dan? En moet een onbemand schip ook duidelijk zo worden aangemerkt? Of gaan andere vaarweggebruikers dan gekke dingen doen?’

Momenteel ziet het ministerie vooral veel aanvragen voor varende drones. ‘We hebben dringende behoefte aan Europese regelgeving. Er zijn bouworders voor op afstand bestuurbare binnenvaartschepen, maar met de huidige regels moet bemanning aan boord blijven. Dan heb je niets aan een op afstand bestuurbaar schip.’

