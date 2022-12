Eerste schip sinds jaren op nieuwe Bodewes-locatie van stapel

Het eerste schip in jaren is vrijdag 9 december te water gegaan op de zogenoemde Shipbuilding Partners Groningen (SPG)-locatie van Bodewes Shipyard aan het Winschoterdiep. De primeur was voor bouwnummer 713 Florvik.

Het betreft het eind vorig jaar overgenomen werfterrein van Scheepswerf De Hoop, waar voorheen Scheepswerf Bodewes Volharding Foxhol was gevestigd. De Florvik is vooralsnog hekkensluiter van een serie van zes met een straalbuis uitgevoerde zelflossende cementcarriers (bouwnummers 708 t/m 713) voor de Cypriotische rederij Eureka Shipping in Limassol, met een bijkantoor in het Noorse Bergen. Eureka Shipping is onderdeel van het Nederlands-Cypriotische concern SMT Group en heeft een vloot schepen van 3000 tot 23.000 ton laadvermogen in management en ten dele in eigendom.

Zelflossers

Op 15 juli droeg Bodewes de Ulvik (bouwnummer 711) en 25 november de Solvik (712) al over aan Eureka. De algemene gegevens luiden: lengte 89,98 meter, breedte 12,50 meter, holte 8,60 meter, 2627 gt, 4252 dwt bij een ruiminhoud van 136.500 cft. De 1A-ijsversterkte schepen zijn uitgerust met een mechanische laad- en pneumatische losinstallatie van Lovik, waarmee tot maximaal 1000 ton per uur geladen en circa 250 ton gelost kan worden. Voor de voorstuwing zorgt een 1325 kW ABC 6DZC

De Florvik staat gepland 0m medio februari naar de Eemshaven te worden gesleept voor haar proefvaarten en de overdracht.

Lees ook: