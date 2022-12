Veltman Marine Service stopt met nachtelijke watertaxi: ‘Zie geen oplossing meer’

Beperkende regels

Na 33 jaar komt er een einde aan de nachtelijke watertaxi van de Veltman Marine Service. Deze dienst, die bij donker passagiers van waddeneiland Ameland van en naar vasteland vervoerde, was jarenlang niet weg te denken uit de cultuur van de eilanders. De watertaxi, die per 1 januari 2023 ophoudt te bestaan, stopt volgens eigenaar Richard Veltman vanwege beperkende regels. ‘Mijn besluit staat vast, het boek is dicht.’