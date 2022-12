Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw op het nippertje gered

Aangenomen amendement

De Tweede Kamer heeft de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS) op het nippertje weten te behouden. Er is in eerste instantie 2,3 miljoen euro voor beschikbaar. Even leek het erop dat de subsidieregeling stilzwijgend zou verdwijnen. Een amendement van het Kamerlid Pim van Strien (VVD) heeft dat voorkomen.