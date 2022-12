Studio Schuttevaer: Is dit de toekomst van de binnenvaart?

Meer biodiesel, meer prijsprikkels en minder kleine schepen. Is dat de toekomst van de binnenvaart? Vanaf 16:00 gaat binnenvaartexpert Kees de Vries in op de Kamerbrief Toekomst Binnenvaart van minister Mark Harbers. Sunniva Fluitsma (ASV) schuift digitaal aan om te praten over de geplande verplichte bijmenging van biodiesel.

Vorige week stuurde minister Mark Harbers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een lijvige brief naar de Tweede Kamer over de toekomst van de binnenvaart. Meer biodiesel, meer prijsprikkels en minder kleine schepen. Het zijn drie opvallende elementen uit de brief, maar wat betekenen al deze voornemens van Harbers nou echt voor de binnenvaart?

Samen met Kees de Vries zoomen we in op de brief Toekomst van de Binnenvaart. Via een video verbinding hebben we contact met Sunniva Fluitsma van de Algemene Schippers Vereniging. De ASV voorziet grote problemen met de verplichte bijmenging van biodiesel. ‘Negatieve modal shift.’

Studio Schuttevaer is vanaf 16:00 te zien op YouTube.

