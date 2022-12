Rederij Cascade vaart volgend seizoen met Stage V-motoren: ‘Duurzaamheid is een must’

Dubbele refit

De rondvaartboten Maaslakei en Stadt Weesem van rederij Cascade in Maasbracht, krijgen een refit naar Stage V. Daarmee is de vloot van de rederij volgend vaarseizoen een stuk duurzamer. En dat is nodig volgens directeur David van de Runstraat: ‘Duurzaamheid is een eis van de klant geworden.’