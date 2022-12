Jaartje op Global Mercy: ‘Het draait hier niet om geld of aanzien’

Werken om geld te verdienen gaf de 24-jarige Jaël van den Berg uit Zwartsluis de afgelopen jaren weinig voldoening. Ze zet zich nu negen maanden lang vrijwillig in op de Global Mercy, het nieuwe hospitaalschip van Mercy Ships. ‘Bizar dat ik thuis mijn geld aan allerlei luxe kan besteden, terwijl in Afrika mensen omkomen doordat ze eenvoudige operaties niet kunnen betalen.’

De presentatie van het nieuwe hospitaalschip van Mercy Ships, afgelopen voorjaar in Rotterdam, gaf Jaël het zetje voor een nieuwe stap in haar loopbaan: een tijdelijk verblijf daar aan boord als matroos. In oktober kwam ze aan boord, in de haven van Tenerife. Daar vond dit jaar de afbouw plaats. Komende maand vertrekt de Global Mercy naar Dakar in Senegal om operaties uit te voeren.

Intussen gaat nu al een wereld open voor Jaël. ‘Het leven hier aan boord is heel anders dan ik gewend ben.’ De omgangsvormen spreken haar het meest aan. ‘Ik zie hier de goedheid in mensen. Ze hebben geduld en aandacht voor elkaar. Omdat het om vrijwilligers gaat, draait het niet om geld of aanzien. Het werk is uitdagend; er zijn oneindig veel nieuwe dingen om te leren, en daar krijg ik ook de ruimte voor. Ik geniet daar enorm van.’

Alles nieuw

Als Overijsselse boerendochter krijgt ze met veel culturen te maken. ‘Mensen komen overal vandaan; er zijn meer dan zestig verschillende nationaliteiten aan boord. Het voelt als familie, omdat we als christenen dezelfde normen en waarden hebben en allemaal met hetzelfde doel op het schip zijn. Culturele verschillen zijn er natuurlijk ook, maar die zie ik als een kans om te leren.’

Het werk als matroos valt haar lichter dan verwacht. ‘Het is wel wat anders dan mijn vorige kantoorbaan als technisch tekenaar voor de luxe jachtbouw, maar dat maakt het juist leuk.’

Vooral de afwisseling trekt haar, zoals verven, machineonderhoud, laden en lossen – ‘erg leuk om de dekkraan te bedienen’ – en schoonmaken. Om de zoveel tijd heeft ze ook nachtdienst. ‘Dan loop ik wachtrondes over het hele schip, waarbij ik de technische ruimtes controleer op brandgevaar.’ De rest van de nachtdienst brengt ze op de brug door. ‘Voor mij is alles nieuw, dus ik vind het interessant om van alles over de verschillende schermen en systemen te leren.’

Operaties

Jaël werkt 40 uur per week. ‘Veel minder dan ik verwachtte. Hierdoor heb ik bijzonder veel vrije tijd.’ De hoge buitentemperaturen hebben hierbij zo hun voor- en nadelen. ‘In vergelijking met de andere dekbemanning ben ik nogal blank, dus moet veel zonnebrand gebruiken. En zweten hoort erbij.’

Het werk van Mercy Ships spreekt haar aan. ‘Ik heb enorm veel respect voor de artsen aan boord. Het is indrukwekkend dat deze organisatie op zo’n grote schaal en op vrijwilligersbasis voor mensen zonder financiële mogelijkheden zorgt. Dit verandert echt mensenlevens.’

Elke week kreeg de bemanning verslag van het werk op het andere schip, de Africa Mercy in de haven van Dakar. Inmiddels ligt dit schip deze kerst ook in Tenerife, als alles volgens plan verloopt. Een deel van de bemanning stapt hierbij over naar de Global Mercy, die in Dakar de missie van haar zusterschip wil gaan voortzetten. De Africa Mercy ondergaat vervolgens een grootschalige verbouwing in Zuid-Afrika.

Jaël: ‘Ik kijk uit naar de ontmoeting met de bemanningsleden uit Dakar, en naar hun verhalen over de operaties en ervaringen. En straks hoop ik alles met eigen ogen te kunnen zien.’

