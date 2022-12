Zware Kees: Eindelijk besta ik

Column

Toen ik op zoek was naar mijn eerste baan op zee was ik aangewezen op de (papieren) krant. Na met horten en stoten de Mavo te hebben doorlopen vond ik het tijd om te varen. Nooit meer school! Maar hoe pak je dat aan als 17-jarig jongetje met een hoop bravoure? In die tijd bestonden er geen gelikte websites van trendy rederijen, met een page ‘Vacatures voor totaal onervaren jongens’. Een computer bestond immers niet.