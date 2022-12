Justitie eist forse celstraffen in zaak Norman Atlantic

Brand

De officier van justitie in het Italiaanse Bari heeft de eigenaar, de charteraar en bemanning van de RoPax-ferry Norman Atlantic in staat van beschuldiging gesteld vanwege de brand aan boord in 2014, waarbij zeker 15 mensen omkwamen. Volgens justitie was sprake van grove nalatigheid. De aanklacht luidt meervoudige doodslag. Er worden celstraffen geëist van drie maanden tot negen jaar.