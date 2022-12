Containers laden en lossen met artificial intelligence

Shipping Technology, Mavisoft, Autena Marine en Delfia Inland Shipping gaan met een praktijkproef onderzoeken of met camera’s kan worden gecontroleerd waar containers in het ruim terechtkomen en waar ze er weer uitgaan. Deze techniek moet worden gecombineerd met het containerstuwprogramma ContainerPlanner van Autena.

Om de containers te kunnen herkennen, worden de camera’s gekoppeld aan de computer ST Brain van Shipping Technology. Hierop draait het software-programma ScanTainr van Mavisoft. Mavisoft is een startup en is met zijn aan artificial intelligence-software gekoppelde camera’s wereldwijd actief. De cameratechniek van Mavisoft wordt onder meer al toegepast op Schiphol en diverse containerterminals.

Schade herkennen

De praktijkproef wordt gedaan op een van de containerschepen van Delfia Inland Shipping, de Factofour. Deze maand worden tijdens een werfbeurt voorbereidingen getroffen voor de camera-installatie. Deze camera’s herkennen in combinatie met de Optical Character Recognition-techniek (OCR) het unieke nummer van elke container. Via ST Brain worden de gegevens naar ContainerPlanner ‘gepushed’ en krijgt de schipper een rapport op zijn scherm wat er precies is gebeurd.

Wanneer bij het laden van een (lege) container nog geen nummer bekend is, kan het systeem deze zelf aanmaken en vastleggen. Via ContainerPlanner kunnen deze weer worden gedeeld met de barge-operator of de ontvangende terminal. Zo weten die welke lege containers ze gaan ontvangen.

Tevens kan de techniek eventuele schade aan containers vaststellen. Op die manier kan met de vastgelegde beelden gelijk en geautomatiseerd een ‘damage report’ worden opgemaakt. Deze schade kan vervolgens worden gemeld bij bijvoorbeeld de barge-operator of andere relevante partijen.

Niemand aan dek

Het stuwprogramma van Autena controleert met de nieuwe techniek automatisch of de kraandrijver de juiste container op de juiste plek heeft gezet. En of tijdens het lossen de goede containers van boord gaan. ‘Nu loopt nog iemand aan dek om te kijken of de containers op de goede plek komen’, vertelt Desiré Savelkoul van Autena. ‘Dat hoeft straks niet meer in weer en wind.’

In de pilot wil Savelkoul vooral kijken of het systeem betrouwbaar is. ‘Het systeem mag natuurlijk geen container missen. Want als een container op de verkeerde plek staat, heeft dat grote invloed op de rest van de reis. Een container kan dan op een verkeerde terminal worden gelost, met alle logistieke gevolgen en kosten van dien. Daarom moet de schipper automatisch een waarschuwing krijgen zodra iets verkeerd gaat met een container. En we gaan natuurlijk met Delfia Inland Shipping in gesprek om alles zo gebruiksvriendelijk en effectief mogelijk te maken.’

Naar de wal

Volgens Savelkoul past de pilot goed bij de ontwikkeling dat, naast het plannen van containerschepen, nu ook het laden en lossen geautomatiseerd vanaf de wal kan worden gemonitord. ‘Wat dat betreft is dit een mooie stap richting autonomie. Hiermee kan de bemanning aan boord worden ontlast.’

Lees ook: