In spanning voor Stage V-subsidie

Kielzog

Terwijl Peter (54) en Linda (52) Smink aan de keukentafel van de Arkervaart vertellen over hun leven, breekt de ringtone van hun mobiel in. Peter neemt op en gebaart naar Linda dat ze haar mail moet checken. Of er al bericht is over de subsidie voor een nieuwe Stage V-motor. Bij de eerste tranche in januari eindigde de Arkervaart als nummer 60, terwijl de subsidie na 44 schepen was opgesoupeerd.