Noodkreet redersvereniging ICS: ‘Laat bemanning Heroic Idun voor de kerst vrij’

Als dat niet gebeurt, moet de bemanning waarschijnlijk op 10 januari voor de rechter verschijnen. De Heroic Idun (IMO 9858058), varend onder de vlag van de Marshall Eilanden, kreeg volgens Idun Maritime eind juli toestemming om voor oliemaatschappij BP te laden bij het Akpo olieveld in de Nigerdelta. De tanker arriveerde 8 augustus in Akpo. De terminal had echter van de Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) nog geen bevestiging ontvangen van de definitieve hoeveelheid olie die zou worden geladen. De kapitein werd gevraagd voor anker te gaan.

In de nacht werd volgens ICS een vaartuig in de buurt van de tanker gesignaleerd. Omdat het identificatiesysteem (AIS) was uitgeschakeld, kon de kapitein niet achter de identiteit van het vaartuig komen. Hij vermoedde dat het piraten waren die probeerden aan boord te komen. De kapitein meldde dit de autoriteiten, de rederij en de verzekeraar en voer weg van het gevaar. Het vaartuig bleek achteraf een Nigeriaans marineschip te zijn geweest.

De kapitein van de Heroic Idun kreeg drie dagen later bericht dat hij 17 augustus kon gaan laden bij de Akpo-terminal. Een dag later kwam bericht van de NNPC dat hij toch niet binnen mocht komen.

Naar Nigeria

De reden waarom de Heroic Idun de terminal niet mocht aandoen, bleek volgens ICS nog dezelfde dag. De marine van Equatoriaal-Guinea onderschepte de tanker en beval de kapitein koers te zetten naar Luba Bay. Daar werd de bemanning opgesplitst. Vijftien werden aan land gebracht, de rest bleef aan boord. Aan de wal werden ze tot 14 uur lang ondervraagd. De toegang tot rechtsbijstand werd hen ontzegd. Ze kregen nooit een formele aanklacht te horen en bleven volledig in het ongewisse, waarom ze werden vastgehouden.

Op 11 november brachten een kanonneerboot en gewapende bewakers het schip en de bemanning naar de Bonny Offshore Terminal aan de Golf van Guinee in Nigeria. Nog steeds was niemand officieel gearresteerd of aangeklaagd. Duidelijkheid kwam enkele dagen later. Het Federale Hooggerechtshof in het Nigeriaanse Port Harcourt beval de aanhouding van alle bemanningsleden. Ze zouden onder meer betrokken zijn geweest bij oliediefstal. De aanklachten omvatten handel in ruwe olie zonder vergunning, het valselijk melden van piraterij, het weigeren van wettige bevelen van maritieme autoriteiten en overtreding van douanewetten. De bemanning verklaarde onschuldig te zijn. Het mocht niet baten.

‘Bemanning lijdt’

De 26 zeevarenden zitten volgens ICS nog steeds vast in Nigeria. Wachtend op hun proces over ruim een maand. De redersvereniging maakt zich grote zorgen over hun behandeling en welzijn. Aan boord zou buiktyfus en malaria zijn uigebroken. ‘Zowel het fysieke als het mentale welzijn van de bemanning heeft aanzienlijk geleden’, vertelt John Stawpert van ICS. ‘Als we er niet in slagen deze situatie nu pragmatisch te beëindigen, zal deze het volgende jaar voortslepen. Daar heeft niemand baat bij. Daarom dringen we aan op een snelle oplossing. Kerstmis nadert snel en we vragen de Nigeriaanse autoriteiten om deze zaak dringend te herzien in plaats van te wachten tot volgend jaar.’

Gerechtelijke dwaling

Dave Heindel van de International Transport Workers’ Federation (ITF) spreekt van het fundamenteel schenden van mensenrechten. ‘De manier waarop deze zeevarenden zijn behandeld, is schandalig. Ze zijn onderworpen aan langdurige detenties en oneerlijke juridische stappen. Sommigen zijn onder erbarmelijke omstandigheden vastgehouden en zonder aanklacht verhoord. Juridische hulp is hen geweigerd. Er zijn regels voor het omgaan met misdaden op zee, die zowel Nigeria als Equatoriaal-Guinea volledig lijken te hebben genegeerd. Nigeria moet het volledige gebrek aan bewijs in deze zaak erkennen en de bemanning onmiddellijk vrijlaten. Dit is een complete gerechtelijke dwaling.’

Lees ook: