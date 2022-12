Haven Rotterdam wil ‘ammoniakkraker’ voor meer waterstofimport

1 miljoen ton

Havenbedrijf Rotterdam denkt met een zogeheten ammoniakkraker de import van 1 miljoen ton aan waterstof per jaar mogelijk te maken. Momenteel onderzoekt het bedrijf in samenwerking met zeventien andere bedrijven de mogelijkheden om een dergelijke installatie te bouwen in de haven van Rotterdam, waarmee ammoniak wordt omgezet in waterstof.