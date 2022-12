Griekspoor rondt renovatie Moormanbrug Den Helder af

Onderhoud

De renovatiewerkzaamheden aan de Moormanbrug in Den Helder zijn afgerond. Griekspoor Civiele Techniek uit Nieuw-Vennep voerde de renovatie uit in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf. De brug vormt de hoofdtoegang tot de Marinehaven en is met 16.000 openingen per jaar een van de drukste bruggen van Nederland.