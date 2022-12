Binnenvaart moet fors aan biodiesel

Modulair

Alleen als de binnenvaart massaal overstapt op biobrandstoffen kan de vereiste uitstootvermindering worden behaald. Met alleen batterij- of waterstofschepen is het onmogelijk om in 2035 de klimaatdoelstellingen te realiseren. Dat schrijft minister Mark Harbers in zijn Kamerbrief Toekomst Binnenvaart.