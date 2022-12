Switch to Zero-campagne moet verladers stap laten zetten naar biobrandstof

Verladers kunnen hun CO2-uitstoot in het zeetransport compenseren door te betalen voor het gebruik van klimaatneutrale biobrandstof. Om dit zogenoemde ‘insetting’ te promoten hebben Havenbedrijf Rotterdam en GoodShipping de Switch to Zero-campagne opgezet. Swinkels Family Brewers en Dille & Kamille doen al mee.

Bedrijven die de zeevaart inzetten voor goederentransport hadden al langer de mogelijkheid die uitstoot te compenseren door bomen te planten. Dit heet ‘offsetting’. GoodShipping hanteert een andere methode. ‘Verladers, die vaak kleine aantallen containers op verschillende schepen laten vervoeren, kunnen met insetting via GoodShipping een bepaalde hoeveelheid CO 2 -reductie kopen. GoodShipping zorgt dat die wordt gerealiseerd door een schip van duurzame brandstof te voorzien.

Die brandstof hoeft niet op hetzelfde schip te worden gebruikt als waarop de containers worden vervoerd. Bedrijven kunnen kiezen voor een reductie van 75, 100, of 125 ton CO2. Het Havenbedrijf en GoodShipping geven de eerste deelnemende bedrijven een korting van 30 euro per ton brandstof. ‘Met de huidige brandstofprijzen is dat zo’n 25%’, zegt woordvoerder Sjaak Poppe van het Havenbedrijf.

Enorme versnelling

Met de campagne, die 5 december is begonnen, proberen de partijen 20 zeevrachtverladers te vinden die willen meedoen. ‘We hebben afgelopen twee jaar de enorme versnelling gezien die verladers hebben teweeggebracht in het tempo van de energietransitie’, zegt CEO Dirk Kronemeijer van GoodShipping. ‘Om die reden willen we meer bedrijven de mogelijkheid geven om vracht duurzaam te laten verschepen. Met de Switch to Zero-campagne maken we het voor bedrijven eenvoudig hun transport te verduurzamen, zonder ingewikkelde aanpassingen in de supply chain.’

Koploper

Swinkels Family Brewers, bekend van Bavaria bier, heeft de stap al gemaakt. ‘We hebben de ambitie om volledig circulair te ondernemen’, zegt global logistics-manager Fred Hooft. Hierbij kijken we natuurlijk ook naar de CO2-uitstoot van ons transport. De Switch to Zero campagne is een mooie eerste stap om te verkennen hoe we ons zeetransport kunnen verduurzamen. Hopelijk beweegt dit initiatief meerdere bedrijven om de stap te wagen en kunnen we gezamenlijk het verschil maken om de belasting van milieu en klimaat te verkleinen.’

