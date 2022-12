Brandweer vindt bij toeval auto met stoffelijk overschot in Main-Donaukanaal

De brandweer van Berching is zaterdag 3 december, bij de hulpverlening aan een zinkend schip op het Main-Donaukanaal, gestuit op een gezonken auto met daarin een stoffelijk overschot.

De brandweer werd zaterdag geroepen voor assistentie aan het Slowaakse 80-meterschip Panther. Het schip was vrijdagavond tegen een kade gevaren en had daarbij een lek onder de waterlijn opgelopen. Er stroomde water de machinekamer in.

De brandweer werd gevraagd het schip drijvend te houden, het vervuilde water weg te pompen en oliebooms te leggen. Toen brandweerlieden met een boot in de buurt van het schip voeren, stootten ze op het wrak van de auto met een inzittende. Het gaat vermoedelijk om een 81-jarige inwoner van Berching die al enkele dagen werd vermist, zegt een woordvoerder van de Beierse politie. De auto staat op zijn naam. De politie gaat uit van een ongeval.

