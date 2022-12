Steun overheid hoeft niet maar helpt wel bij smart shipping

Smart shipping kan zijn weg vinden in de binnenvaart zonder substantiële investeringen van de overheid. Maar initiatieven van diezelfde overheid kunnen wel helpen om de ontwikkelingskosten te drukken en de implementatie te versnellen. Dat zei Wouter van der Geest van onderzoeksbureau Panteia 1 december tijdens het Smart Shipping Event van Schuttevaer in Hendrik-Ido-Ambacht.

Panteia presenteerde eerder dit jaar een onderzoek over de implementatie van smart shipping in de binnenvaart. Daarbij bleek dat nieuwe, slimme technologieën vooral bij grote schepen kansrijk zijn. Smart shipping kan echter op alle soorten binnenvaartschepen worden toegepast, omdat de techniek niet veel ruimte inneemt. Het zijn vooral camera’s en sensoren. Maar ze leveren op grote schepen simpelweg het meeste voordeel op. Als door automatisering minder personeel nodig is, zijn de besparingen al snel groot.

Van de grond komen

Volgens Van der Geest zijn geen grote overheids-investeringen nodig zijn om initiatieven voor smart shipping in de binnenvaart van de grond te tillen. Maar ondersteuning helpt natuurlijk wel. ‘Initiatieven vanuit de overheid kunnen ontwikkelingskosten drukken, de implementatie versnellen en de veiligheid verhogen.’

Afhankelijk van het ambitieniveau van overheid en sector verwacht Panteia dat de overheid tot 2050 zo’n 95 miljoen tot 591 miljoen euro aan investeringskosten zal maken. De binnenvaartsector investeert 40 tot 140 miljoen euro en krijgt daar circa 1 tot 3 miljard euro aan baten voor terug. Dat zit hem dan in kostenverlagingen door zuiniger varen en minder personeelskosten. Bovendien maakt een steeds verder geautomatiseerde binnenvaart zichzelf interessanter als transportmodaliteit.

Kostenvoordelen doorspelen naar verladers

De voordelen zijn er overigens ook voor de samenleving, legde Van der Geest uit. De vermindering van de CO2-uitstoot en verbetering van de luchtkwaliteit door smart shipping kan worden vertaald naar een voordeel van 200 tot 300 miljoen euro. Een deel van de kostenvoordelen kan bovendien worden doorgespeeld naar de verladers, zodat smart shipping ook bijdraagt aan de modal shift richting binnenvaart. Bij dit alles is het volgens Van der Geest wel belangrijk dat de overheid in de jaren tot 2050 flink investeert in het verregaand digitaliseren van de vaarweginfrastructuur. Daar is volgens Panteia naar schatting 33 tot 155 miljoen euro voor nodig.

