Zware Kees: En…actie!

Column

Het is een publiek geheim dat steeds minder Nederlanders geïnteresseerd zijn in een varend bestaan. Misschien klinkt het een beetje zwaar, ‘varend bestaan’. Alsof je niet meer bestaat wanneer je níet vaart. Goed, de interesse om zeeman te worden is tanende, stel ik vast. Het is te merken op de zeevaartschool, pardon, het nautisch college, waar ik vorig jaar nog voor de klas stond als een soort hulpdocent. Er heerst een bijna serene rust wanneer ik het gebouw binnenloop.