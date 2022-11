Zeldenrust krijgt andere schipper

Kielzog

Terwijl de lading zand in Werkendam uit de Zeldenrust wordt gehaald, vertelt schipper Nico Stam (64) geanimeerd over de binnenvaart. Over de 42 jaar aan boord samen met zijn vrouw Janny (59). Ze genieten nog na van een fijn weekend met hun zes kinderen. Die verrasten hun ouders met een bijzonder afscheid van hun schip. De Zeldenrust is verkocht en in februari trekken Nico en Janny in hun nieuwe huis in Ouderkerk.