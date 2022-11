Coaster Samira in de greep van verstekelingen

‘Ik schrok mij helemaal lam. Kijken er ineens vreemde ogen naar binnen op de brug. In de nacht, midden op zee.’ Dat is het moment waarop eerste stuurman Gijs Bakker* van de coaster Samira zich realiseert dat er verstekelingen aan boord zijn. Hij alarmeert zijn kapitein, die beneden ligt te slapen. Bakker houdt de deur dicht en ervaart de situatie als bedreigend. Er volgen lange dagen van spanning en onzekerheid.

Britse autoriteiten sturen coaster met verstekelingen terug naar zee

Het is woensdag 16 november 05:45 uur. De Samira (1700 dwt) ligt ten anker voor de oostkust van Engeland. Er is vertraging ontstaan in de reis van Amsterdam naar Flixborough. De loskade is niet beschikbaar en het schip moet buitengaats blijven. De oversteek duurt zo al twee dagen langer dan de bedoeling was. De verstekelingen hebben zich in Amsterdam verstopt in het ruim, maar zijn niet berekend op een dagenlang verblijf op zee. Onzekerheid brengt ze ertoe hun schuilplaats te verlaten.

Omzichtig

Kapitein Karel Frits* en zijn stuurman gaan uiterst omzichtig te werk. Het is niet meteen duidelijk om hoeveel man het gaat. Mogelijk zijn er meer en zijn ze gewapend. ‘Ze beweren dat ze met z’n tweeën zijn en naar Engeland willen’, vertelt Bakker. ‘Het is een man van in de 40 en een van rond de 20 uit Albanië. Mensensmokkelaars zouden ze voor 5000 euro naar Engeland helpen. Hoe ze dan bij ons aan boord zijn gekomen, geen idee. We vermoeden dat ze het verkeerde schip hebben gekozen. Voor ons in Amsterdam lag een schip dat ook naar Engeland ging met een Albanese bemanning.’

Geen plaats

De accommodatie van de Samira is niet berekend op ongenood bezoek. Er zijn hutten voor de vijfkoppige bemanning en één extra hut. ‘We kunnen die mannen niet binnen laten. De enige vrije hut is niet afsluitbaar, bewaken kunnen we ze niet en we durven het ook niet aan ze vrij hun gang te laten gaan in de accommodatie.’

Besloten wordt de mannen van eten en warme kleding te voorzien en te vragen terug te keren naar het ruim. Ze zijn enigszins gerustgesteld dat het schip die avond de Trent op zal varen naar haar bestemming.

Er kan volgens de kapitein echter geen sprake van zijn dat het tweetal in Flixborough illegaal van boord gaat. Hij alarmeert de reder en de autoriteiten. Onmiddellijk komt een ingewikkeld bureaucratisch proces op gang. Het Verenigd Koninkrijk zit niet te wachten op de Albanezen en er komt geen enkele toezegging dat ze daar aan land kunnen gaan.

De reder schakelt de verzekeringsmaatschappij en het bevrachtingskantoor in, waar dit varkentje al vaker is gewassen. Ook redersvereniging KVNR wordt om assistentie gevraagd. Nu loopt iedereen zich het vuur uit de sloffen voor de Samira. Maar het enige wat op korte termijn geregeld kan worden voor de bemanning is beveiliging.

Beveiligers

De Samira meert in de nacht van woensdag op donderdag 13 november aan in Flixborough. De verstekelingen hebben dan vermoedelijk vier dagen en drie nachten in het ruim doorgebracht. Niet lang na binnenkomst komen vier professionele beveiligers aan boord. ‘Niet bewapend, maar wel oud-militairen waar je geen geintje mee wilt flikken’, zegt Bakker. Het is een grote opluchting voor de bemanning.

De verstekelingen kunnen nu hun oncomfortabele verblijf verruilen voor de spare hut. Hun paspoorten worden ingenomen. Het leek te gaan om een vader en zijn zoon, maar dat blijkt niet het geval. Ze kenden elkaar vermoedelijk niet eens. ‘Gelukzoekers’, typeert Bakker ze.

De bewakers lossen elkaar af voor de deur van de hut en slapen om beurten in hun auto aan de wal.

Grote drukte

De dreiging is dan weliswaar voorbij, maar 11 man aan boord van de Samira is volgens Bakker echt teveel. Het voelt alsof vreemden bezit hebben genomen van ‘zijn’ schip. De kok maakt overuren om voor een dubbele bemanning te koken. De sanitaire voorzieningen worden overbelast.

In de onderhandelingen met de autoriteiten zit ondertussen geen schot. De Britten willen niemand opnemen, omdat dit mensensmokkel in de hand zou werken. Kapitein Frits eist dat het tweetal van boord gaat. De veiligheid is in het geding. Hij kan de terugreis niet aanvaarden met extra opvarenden. Daarvoor ontbreken de benodigde reddingsmiddelen. Bovendien wijst hij op een document van de Britse overheid, waarin staat dat bij situaties zoals aan boord van de Samira verstekelingen moeten worden toegelaten.

Van boord

Maar de kapitein trekt aan het kortste eind. De autoriteiten dwingen de Samira weer zee te kiezen met de Albanezen en twee beveiligers aan boord. Het viertal moet tekenen dat de overtocht voor eigen risico is. Op dinsdag 21 november is de Samira veilig terug in Amsterdam, waar de marechaussee de verstekelingen van boord haalt.

De kapitein en zijn stuurman hebben het incident als zeer onverkwikkelijk ervaren. Frits waarschuwt andere gezagvoerders heel alert te zijn in Amsterdam. De Samira houdt voortaan alle luiken gesloten en zal er niet meer vertrekken voordat alle ruimten zijn gecontroleerd.

Wat de Albanezen te wachten staat, weet men aan boord van de Samira niet precies. ‘Als ze geen asiel aanvragen worden ze geloof ik op het vliegtuig terug naar Albanië gezet.’

* De namen van de kapitein en stuurman zijn om privacy-redenen gefingeerd. Hun echte namen zijn bij de redactie bekend.

