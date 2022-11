Eerste wrakstuk van in 1847 vergaan schip gevonden

Van het schip Phoenix dat 175 jaar geleden in Amerika verging is voor het eerst een wrakstuk gevonden. Het gaat om de schoorsteen van het stoomschip dat ruim 150 Nederlanders aan boord had.

De aanloop naar de vondst begon een paar jaar terug toen Joske Meerdink van Omroep Gelderland tijdens een wandeling in Winterswijk op een monument ter nagedachtenis van het schip stuitte. Aan boord van de Phoenix waren namelijk 74 mensen uit het Gelderse Winterswijk, bijna de helft van het totale aantal Nederlanders op het schip. In totaal waren er 210 opvarenden, van wie slechts 24 het konden navertellen dat het schip vlam vatte en verging op Lake Michigan.

Precies 175 jaar geleden

Restanten van het in 1845 gebouwde, 43 meter lange houten schip werden er nooit gevonden, tot afgelopen zomer. Of eigenlijk al in 2015: De Amerikaan Steve Radovan heeft destijds op de plek waar het schip moest zijn vergaan onderzoek gedaan. Toen trof hij iets aan dat hij voor een boomstam aanzag, maar nieuw onderzoek wees deze zomer uit dat het de schoorsteen van de Phoenix betrof. Dat is nu, precies 175 jaar na de ramp, naar buiten gebracht door Omroep Gelderland. De omroep wijdt onder meer een podcastserie aan de scheepsramp.

Lees ook: