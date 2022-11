Rijkswaterstaat start campagne tegen ‘slagboomduikers’

Rijkswaterstaat is gestart met een campagne op sociale media en internet tegen wat de dienst ‘slagboomduikers’ noemt. Slagboomduikers zijn bestuurders en voetgangers die denken dat ze nog net even onder de slagbomen door kunnen duiken als een brug opengaat. Volgens Rijkswaterstaat raakt elke week ergens in Nederland een slagboom onherstelbaar beschadigd door zulk gedrag. Brugwachters melden ook steeds vaker stressklachten door dergelijke gebeurtenissen.

Bij elke brug die geopend moet worden voor passerende schepen gaan bellen rinkelen, rode lichten knipperen en sluiten slagbomen als de brug opengaat. Heel soms merken voetgangers, fietsers of chauffeurs dat niet. Maar veel vaker is het een bewuste actie om nog even snel de brug te passeren, aldus Rijkswaterstaat. In 2021 dook een busje van de geopende brug bij Terneuzen op een binnenvaartschip met één dode en vijf gewonden tot gevolg.

Brugwachters moeten het openen van een brug direct stilleggen als ze zien dat er nog verkeer op de brug rijdt. Dat veroorzaakt kostbare storingen in het mechanisme van de brug, zegt Rijkswaterstaat. Soms kan een schipper niet meer op tijd stoppen en vaart hij tegen de brug aan.

De campagne van Rijkswaterstaat onder het motto “Heb je echt zo’n haast?” moet weggebruikers inpeperen dat ze voor rode lichten en een slagboom bij een brug net zo goed moeten stoppen als voor een spoorwegovergang of een verkeerslicht op straat. ‘Als we niet kunnen rekenen op normaal gedrag, kunnen we nog zoveel camera’s en techniek op bruggen loslaten maar dan gebeuren er echt ongelukken’, aldus een woordvoerder van de dienst.