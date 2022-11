Schipper vindt machtsvertoon WSP bedreigend

Schipper Dylan Marnef van het binnenvaartschip Veni is geschrokken en verontwaardigd over zijn confrontatie met de bemanning van de WSP 22 in Minden. Omdat zijn waakse hond blafte toen er vreemden aan boord kwamen, werd een pistool getrokken en kreeg Marnef te horen dat, mocht hij de hond loslaten, die zou worden ‘afgeknald’. Het incident gebeurde 18 november in Minden op het Mittellandkanaal. Volgens de polititiemensen gedroeg Marnef zich agressief en weigerde hij ondanks diverse verzoeken de hond in een andere ruimte op te sluiten.Hij kan een procesverbaal verwachten wegens het beledigen van ambtenaren in functie die hij ‘you fucking idiots’ zou hebben toegeroepen. Marnef gaat zich nog schriftelijk bij de WSP beklagen.

‘Als je die hond loslaat, knal ik hem af’

Marnef: ‘De WSP 22 meldde zich en ik kreeg te horen dat men aan boord wilde komen voor controle van de papieren. Ik zei dat dat kon en even later meldde een van de politiemensen zich bij de deur van de stuurhut. Zoals altijd sloeg mijn hond, een Duitse herder, flink aan. Ik had de hond bij de halsketting vast en verzekerde de politieman dat hij alleen maar blaft en nooit bijt. Uiteindelijk kwam de man met getrokken pistool de stuurhut binnen. Dat vond ik behoorlijk bedreigend en ik vroeg hem dan ook het wapen weg te steken. De enige reactie kwam van een collega van de man die was binnengekomen. Die zei: ‘Als je de hond loslaat, knal ik hem af.’

Even later was de situatie rustig, de hond blafte niet meer, terwijl beide politiemensen in de stuurhut stonden. ‘Ik had inmiddels mijn matroos gevraagd naar de stuurhut te komen om te laten zien dat de hond ook tegen hem even blaft, terwijl hij toch zeker geen vreemde is.’

Waakhond

Uiteindelijk namen de politiemensen de papieren mee naar de politieboot om ze daar te controleren. Marnef: ‘Agenten die aan boord komen voor een reguliere controle zijn te gast op mijn schip. Die horen zich beleefd en met respect te gedragen. Mijn hond is waakhond en beschermt schip, lading en bemanning. Hij is in feite onderdeel van de bemanning. Het is ook niet de eerste controle die ik heb meegemaakt. Maar zo als nu heb ik het nog nooit ervaren. De hond deed alleen haar werk. Ik vind een pistool trekken tegen de hond hetzelfde al een pistool trekken tegen een matroos die een touw vastmaakt. De politieman die als eerste binnen kwam wist dat er een hond in de stuurhut zat. Hij had ook kunnen vragen of ik hem de papieren wilde aangeven en eventueel pepperspray of een wapenstok achter de hand kunnen houden voor als hij aangevallen zou worden. Terwijl ik er natuurlijk belang bij heb dat dat niet gebeurt. Maar deze handelwijze, dreigen met het afschieten van een hond vind ik waanzin. Een getraind politieman onwaardig.’

De politie heeft een andere kijk op de zaak. De woordvoerster: ‘De collega’s hebben hun voornemen om aan boord te komen via de radio aangekondigd. Toen ze aan boord kwamen hoorden ze al luid geblaf. In de stuurhut zagen ze een Duitse Herder die aan de halsketting werd vastgehouden, maar op zijn achterpoten ging staan toen hij het beoek zag. Daarom hebben ze de schipper meermaals gevraagd of hij de hond uit de stuurhut wilde verwijderen. Maar die was niet erg coöperatief, weigerde de hond te verwijderen en werd volgens onze mensen agressief in zijn taalgebruik. Hij noemde ze bijvoorbeeld ‘you fucking idiots’.’

Over het trekken van het wapen zegt ze: ‘Onze mensen worden vaker geconfronteerd met honden die volgens hun bazen de liefste honden van de wereld zijn maar dat niet altijd waar maken. Vandaar dat ze geen enkel risico willen nemen. Nogmaals, als de schipper op het herhaalde verzoek was ingegaan om de hond even elders op te sluiten, zou er niets aan de hand zijn geweest.’

Dylan Marnef zegt dat het verzoek om hond Roxy beneden op te sluiten toen en politieman al met getrokken wapen in de stuurhut stond. ‘En toen wilde ik niet meer langs hem gaan, na de bedreiging. Stel dat ze even wil snuffelen en dat wordt verkerd opgevat. Ik zie ook niet in waarom ik een hond die altijd in de stuurhut is, tijdens controles moet opsluiten. Zoals gezegd, ze zijn te gast op mijn schip en ik maak uit wie er in de stuurhut is. En ik had de hond uiteindelijk al vast. En ja, nadat het pistool was weggestoken heb ik gezeg dat ze gek waren en fucking idiots. Ze kunnen niet zo maar de cowboy uithangen. Respect moet van twee kanten komen. En dat wordt niet verdiend door met een pistool te zwaaien.’