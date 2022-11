Minister Adema bij Oma Toos in gesprek met getergde vissers

Een kleine 100 vissers kwamen 18 november samen in het Scheveningse havencafé Oma Toos om de onlangs aangetreden Visserijminister Piet Adema te overtuigen dat hij er in Den Haag en Brussel alles aan moet doen om te voorkomen dat er binnen vijf jaar niets meer over is van de Nederlandse kottervloot.

Er is geen twijfel meer aan dat bijna de helft van de 72 grote bokkers binnenkort niet meer zal uitvaren. De vooruitzichten zijn te slecht om nog te investeren in de branche. Minister Adema had voor het gemak zijn colbert maar uitgetrokken en bleek goed op de hoogte van de situatie. De ene na de andere emotionele vraag kreeg hij vanuit de zaal afgevuurd, waarbij hij af en toe zijn aanwezige ambtenaren consulteerde om een goed antwoord te kunnen formuleren.

Begrip

De minister voelde de sfeer goed aan en zei zich graag te willen inzetten voor de visserijsector. Maar de houding van Brussel is bepalend voor wat wel en niet mogelijk is, zo stelde hij. Daarop kwam direct de vraag waarom het kabinet dan zo lang heeft gewacht om de compensatie voor de dure brandstof uit te betalen. ‘Dat is in Brussel al lang goedgekeurd’, aldus een boze visser. Vissers uit onder meer Urk, Harlingen, Texel, Goedereede en Ouddorp hadden nog veel meer prangende vragen voor de minister. Die pareerde hij met adviezen en tips, waarmee hij begrip toonde voor de moeilijke situatie waarin de vloot is terechtgekomen.

Toekomstperspectief

De meest prangende vraag was, of de minister de overblijvers na de sanering een toekomstperspectief kan bieden. ‘Wij zijn murw geslagen door de jarenlange stroom aan onheilstijdingen van milieuclubs die een gigantische invloed op het beleid hebben. Terwijl wij kennelijk niet ter zake doen’, aldus een jonge visser van Urk. Ook anderen eisten van de overheid dat er perspectief moet zijn omdat het anders geen zin heeft door te gaan.

Adema beloofde energie te steken in het optuigen van een goed visserijakkoord. ‘Er zal eenheid gecreëerd moeten worden, met naar Brussel toe een goede onderbouwing. Daar wordt immers het beleid gemaakt’, aldus de minister. Hij somde op wat er allemaal moet worden gedaan om te voorkomen dat een eventuele nieuwe visserij-innovatie opnieuw wordt neergesabeld. ‘Coalities vormen met het buitenland. Samen optrekken. Kom met plannen om te innoveren en zorg voor korte lijnen, zodat je zekerheden in Brussel kunt creëren. Zo voorkom je dat bodemberoerende visserij wordt afgeschoten.’

Veel vissers klonk dat bekend in de oren, die adviezen kwamen al vaker uit Den Haag. ‘Maar uiteindelijk heeft het tot niets geleid. Ja, de situatie waarin we nu zitten. We willen weten waar we aantoe zijn.’

Weerstand

‘Voor investeringen in een duurzaam schip zul je moeten onderhandelen met de bank om dit te financieren. Maar dan moet je wel zeker weten dat je minimaal tien jaar kunt doorgaan, anders haakt de bank af. Geen perspectief, geen financiering Al die discussies over een mogelijk verbod op de bodemberoerende visserij doen ons de moed in de schoenen zinken’, zei Renze de Boer van de UK-195 en de LT-295.

‘Al die weerstand komt uit de hoek van de tientallen milieuclubs waar veel ministers hun oren naar laten hangen. Zij regisseren en bepalen het beleid. Nuances ontbreken en de media slikken het zonder te verifiëren of het wel klopt. Daar vechten wij dus tegen’, aldus een visser uit Goeree.

