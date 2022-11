Holland Maritime & Industry (HMI) presenteert zich aan de branche

Met een knipoog naar carnaval presenteerde Holland Maritime & Industry BV (HMI) zich de elfde van de elfde aan clientèle, leveranciers en collega’s in het onlangs betrokken 600 vierkante meter grote, royaal gefaciliteerde bedrijfspand aan de Ketelweg 24d in Papendrecht. HMI houdt zich bezig met scheepsreparaties in de binnenvaart, baggersector, offshore en industrie op locatie. Met hydrauliek als specialisme.

Reeds gepokt en gemazeld in de branche richten Arjan Romijn en Pepijn van de Pol medio 2021 Holland Maritime & Industry in Alblasserdam op. De zaken nemen meteen een grote vlucht. Binnen enkele maanden is het bedrijfspand eigenlijk al te klein en nodigt het tweetal Michel Mouthaan uit bij hen aan boord te stappen. Mouthaan is toe aan een nieuwe uitdaging, waardeert zijn oud-collega’s en zegt ja.

Hecht team

En dan is het 11-11-’22, file op de Ketelweg. Vrijdagmiddag, het pand stroomt vol bezoekers. Ondanks HMI over orders niet mag mopperen, willen de drie partners het nieuw bedrijf nog wel even voorstellen. ‘Samen met mijn compagnons staan we hier met trots’, zegt Mouthaan in een korte speech. ‘Er ging een deur dicht, een andere open. U weet door welk bedrijfs-debacle we aan de grond liepen, een moeilijke periode maar daar gaan we het niet meer over hebben. De lucht is opgeklaard. Opnieuw zijn we samen sterk. Uit onze goed gevulde orderportefeuille spreekt waardering voor ons werk. Dank voor uw vertrouwen. In onze tak van sport zijn handjes nodig. Totaal telt ons team alweer 14 man. Jongens met wie we al 15 jaar werken zijn bij ons aan boord gestapt met een ‘kan niet bestaat niet’-mentaliteit.’ Mouthaan besloot met een dankwoord aan de medewerkers en hun thuisfront. ‘Zonder jullie geen HMI!’

En dat klopt, wanneer je klanten vraagt: wat betekent HMI voor u? ‘Wat draait slijt en is zo nu en dan aan reparatie of vervanging toe. Hiervoor staat bij ons HMI in de agenda, het moest eigenlijk gisteren al klaar, je kent dat. Een kwestie van ‘u vraagt, wij draaien, het komt altijd goed’.

Taakverdeling

Romijn is binnen het bedrijf technisch operator. Van de Pol heeft de commerciële en operationele zaken onder zijn hoede en is volgens zijn collega’s steengoed in aftersales. Mouthaan houdt zich bezig met de commercie en financiën. Elf professionals staan op de werkvloer.

HMI op 24d is niet te missen aan de Ketelweg. Bedrijfshallen heb je niet voor het uitzoeken. Je hebt als nieuwkomer dan ook geluk een plek tussen klanten als Pon en Boskalis te kunnen huren. Het inpandige kantoor kreeg een moderne facelift. Naast de vijf werkbussen op de parkeerplaats beschikt de werkhal over een nieuw machinepark en een 25 tons loopkraan.

En natuurlijk was er spijs, drank, muziek en entertainment voor groot en klein. Het werd nog een heel gezellig feestje.

