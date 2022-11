Binnenvaart zit klem tussen regels en realiteit: kapotte steigers en gesperde sluizen dwingen tot doorvaren

Sector geschrokken

De toename van het aantal processen-verbaal in de binnenvaart, is volgens schippers hoofdzakelijk te wijten aan de gebrekkige staat van de vaarweginfrastructuur, verkeerde opleidingseisen en een stug boetebeleid. Tijdig afmeren is onmogelijk door een gebrek aan ligplaatsen en schippers moeten verlette tijd door de vele storingen bij sluizen of bruggen zien in te halen. Hierdoor worden ze ook geforceerd om op sommige momenten onderbemand te varen.