Van Oord gaat windpark Sofia vanuit Blyth bekabelen

Vanuit vrachtschepen worden rollen kabels in cirkelvormige afzettingen, tanks genaamd, opgerold. De kabellegger Nexus spoelt de kabels vanaf de wal op op de carroussel aan boord. Vervolgens worden ze vanaf de Nexus in de zeebodem gelegd. Het gaat om de zogeheten inter-array kabels die groepen windturbines met elkaar verbinden en zo als cluster met het offshore onderstation worden verbonden. Het offshore station wordt met twee kabels verbonden met het onshore trafostation in Teeside-Hartlepool.

Het verbinden van de turbines begint in 2024. Het gaat om kabels met diameters van 14 tot 18 centimeter. Het Sofia windpark, op een kleine 200 kilometer uit de Britse kust, is een van de parken die samen het park Doggersbank vormen. Het park Sofia vergt een investering van ruim 3 miljard Engelse pond en kan met haar 100 Siemens turbines van 14 MW elk, 1,2 miljoen huishoudens van elektriciteit voorzien. Het is een project van RWE.

