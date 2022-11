KBN en aannemer B.C. Van der Vis maken bezwaar tegen vaste Steekterbrug over Oude Rijn

Tegengeluid

De Steekterbrug over de Oude Rijn in Alphen aan den Rijn wordt hoogstwaarschijnlijk vervangen door een vaste brug met een doorvaarthoogte van 5,40 meter. Ondanks alle protesten vanuit het bedrijfsleven en Schippersvereniging Schuttevaer. Een beweegbare of hogere brug past niet in het budget van de provincie Zuid-Holland.