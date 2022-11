Wilhelmshaven klaar voor ontvangst van LNG-installatie

LNG-file

Wilhelmshaven in Noordwest-Duitsland is klaar voor de ontvangst van een drijvende LNG-installatie. De hiervoor benodigde terminal is in 194 dagen gebouwd. De installatie wordt binnenkort verwacht en kan dan vloeibare LNG omzetten in gas voor het aardgasnet. De eerste LNG-tankers worden in januari in Wilhelmshaven verwacht.