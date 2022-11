Damen verkoopt ex PD-105 Turma Nova naar Noorwegen

De ex twinrigger/flyshooter PD-105 Turma Nova heeft een nieuwe eigenaar. Damen Maaskant in Stellendam bouwde de PD-105 in 2020 voor de Ekofish Group op Urk, maar vanwege tegenvallende prestaties tijdens de proefvaarten nam Ekofish het schip niet af.

Damen Maaskant restte niets anders dan de kotter voor de kant te leggen en op zoek te gaan naar een andere koper. Die is nu gevonden in het Noorse visserijbedrijf Fruholmen Seafood in Tromsø, een bedrijf dat actief is in de sneeuwkrabvisserij. De ex Turma Nova zal echter onder de naam Svenør worden ingezet in de visserij op demersale soorten als kabeljauw en schelvis in het hoge noorden.

De Svenør (32,22 x 9,60 x 7,10 meter) is uitgerust met een Caterpillar hoofdmotor van 1300 pk, evenals drie 465 ekW Caterpillar-generatorsets voor dieselelektrische voortstuwing. Eerdaags zal de kotter naar haar nieuwe thuishaven Tromsø vertrekken.

