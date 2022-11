Franse Arpege voor onderhoud naar Padmos 

Onder meer worden enkele spanten vernieuwd en de ventilatie in de machinekamer krijgt een aanpassing. De nog vrij nieuwe BL-933087 liep in 2015 van stapel bij scheepswerf Socarénam in Boulogne-sur-Mer. Socarénam bouwde de 24,99 meter lange en 8,50 meter brede kotter, die dieselelektrisch wordt voortgestuwd, in opdracht van Alexis Hagnere uit Cucq. Bij de bouw waren destijds ook Nederlandse toeleveranciers betrokken. Zo leverde VCU uit Urk de vangstsystemen voor de Arpege.

