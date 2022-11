Extra geld voor spudpaalvoorzieningen en ligplaatsen Maascorridor

Om de scheepvaart op de Maascorridor beter te faciliteren investeert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 1,1 miljoen euro in de aanleg van spudpaalvoorzieningen en mogelijk ook afmeervoorzieningen. Die ligplaatsen komen onder meer bij de sluizen op de oost-westtak van de Maas. Er komt ook een onderzoek naar de binnenvaartvoorzieningen in de zuidelijke corridor.

Dat blijkt uit de plannen in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) die deze week bekend werden gemaakt. Onder meer onder invloed van laagwaterproblematiek op de Waal, is de scheepvaart op de Maas en dus ook de behoefte aan ligplaatsen toegenomen. Rijkswaterstaat moet de 1,1 miljoen euro voor de zomer van 2024 besteden. Daarnaast worden ook de bestaande ligplaatsvoorzieningen onder de loep genomen en waar mogelijk verbeterd.

Bediening bruggen en sluizen

IenW stelt ook 187.500 euro beschikbaar om de bediening van bruggen en sluizen op de Brabantse kanalen in 2023 te helpen financieren. Daarvan komt 100.000 euro uit het MIRT-programma Goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost en de rest uit het RWS-programma Beter Bediend. De 7 x 24 uursbediening van de objecten op de Maasroute en de Brabantse kanalen zal in elk geval tot 1 januari 2024 worden gecontinueerd, omdat er vanuit Rijkswaterstaat capaciteit voor is vrijgemaakt.

Onderzoek naar binnenvaartvoorzieningen

In de Goederenvervoercorridor Zuid zijn er ambities om de kansen die de modal shift biedt te benutten in de periode tot aan de aanleg van het kanaal Seine-Nord in Noord-Frankrijk en daarna. Daarvoor moet eerst in kaart worden gebracht wat de huidige voorzieningen voor de binnenvaart zijn, zoals kades, energievoorzieningen en lig- en wachtplaatsen. Voor dat onderzoek wordt 75.000 euro vrijgemaakt, een kostenpost die Rijk en regio gelijk verdelen. De onderzoeksresultaten moeten leiden tot een voorstel om de modal shift in het gebied naar een hoger plan te tillen.

