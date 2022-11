Schippersdochter bestiert haven ZV Neptunus

Havenmeester

Twee meiden van het Deense jacht Vanja stappen het havenkantoor van de Koninklijke Zeil- en Roeivereniging Neptunus in de buitenhaven van Delfzijl binnen. ‘Next stop Groningen’, zegt de jongste van het tweetal. Havenmeester Samantha Schreuder, klein van stuk, vrolijke lach en dito krullen, biedt ze een stoel aan. Het havengeld wordt geïnd en de dames nemen met een handdruk afscheid. ‘Might be back next year!’