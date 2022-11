KVNR: ‘Speciaal belastingregime essentieel voor Nederlandse zeevaart’

Habben Jansen deed zijn uitspraak bij de presentatie van de bedrijfscijfers. Hapag-Lloyd boekte in de eerste helft van 2022 een winst van 9,5 miljard euro.

‘De omzet in de zeevaart is met maar liefst 43% gestegen, volgens cijfers van het CBS’, zegt ook Lodewijk Wisse van de KVNR. ‘Het goede nieuws voor de sector heeft vooral te maken met prijsstijgingen door ontwikkelingen op de wereldmarkt. De prijsstijgingen zijn bij ons wel van een lager niveau dan bij buitenlandse rederijen met enorme containerschepen. En de hoge tarieven in de containermarkt liggen overigens alweer enige tijd onder vuur.

Tonnagebelasting

‘Regelmatig wordt geroepen dat rederijen meer belasting zouden moeten betalen. Of dat verstandig is, verdient nadere toelichting’, zegt Wisse. ‘De zeevaart kent een winstbelasting, de tonnagebelasting, die van toepassing is op alle vervoersactiviteiten in de zeevaart, zoals container, cruise- en ferryvaart en zware lading. Een reder heeft eens per 10 jaar de keuze om in plaats van de algemene winstbelasting te kiezen voor een winstbelasting speciaal voor de zeevaart. De jaarlijks te betalen winstbelasting wordt dan vastgesteld op basis van de scheepstonnage. De fiscale winst wordt berekend op basis van een vast bedrag aan winst per nettoton aan laadvermogen van het zeeschip.

‘Een rederij betaalt daarmee altijd belasting, zowel in winstgevende als verlieslatende marktomstandigheden. In een periode van hoge winsten betaalt de rederij relatief weinig belasting. Dat stelt de rederij niet alleen in staat om de klappen op te vangen in minder gunstige omstandigheden, maar ook om te investeren in bijvoorbeeld verduurzaming.’

Speler van formaat

Nederland was het eerste land met deze vorm van winstbelasting. ‘In 1996 voerde Nederland als eerste de innovatieve tonnagebelasting in als onderdeel van een vernieuwend Nederlands overheidsbeleid om de zeevaart een boost te geven. Het werd een groot succes en tegenwoordig kennen praktisch alle maritieme landen ter wereld een tonnagebelasting, die zorgt voor een internationaal gelijk speelveld onder rederijen. Als Nederland een maritieme speler van formaat wil blijven, dan is het behoud van een aantrekkelijke tonnageregeling absolute noodzaak.’

